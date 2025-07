“Alberi per il Futuro”: il Movimento 5 Stelle di Tarquinia pianta alberi per sensibilizzare sui cambiamenti climatici

Il Movimento 5 Stelle di Tarquinia invita la cittadinanza di Tarquinia a partecipare all’evento “Alberi per il Futuro”, che si terrà venerdì 11 luglio 2025, alle ore 18, in Via Giovanni XXIII (zona Peep, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza). L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui cambiamenti climatici attraverso un gesto simbolico ma concreto: la piantumazione di piccoli alberi di ulivo.

Piantare alberi per un futuro più verde

Grazie alla generosità delle reti di impresa “Tarquinia in Commercio”, che hanno messo a disposizione gli alberi, e a “Tarquinia va in Rete”, che ha donato panchine e cestini per i rifiuti, l’evento si propone come un’opportunità di partecipazione collettiva. Il gruppo del Movimento 5 Stelle sottolinea come gli alberi siano una risposta semplice ed efficace per contrastare l’inquinamento atmosferico, rigenerare il suolo e preservare l’equilibrio ambientale, facendo di questo gesto una forma di cura per il territorio e le generazioni future.

Un evento aperto a tutti, anche per le famiglie

L’iniziativa è pensata per coinvolgere tutta la comunità, comprese le famiglie e i più piccoli. I bambini potranno partecipare attivamente all’evento “dando da mangiare agli alberi” attraverso la concimazione delle nuove piantine. L’invito a partecipare è esteso a tutti, per un momento di condivisione e speranza, che unisce il concetto di tutela dell’ambiente a quello di comunità.