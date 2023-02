Albinia, il 23 febbraio possibili interruzioni del flusso idrico per lavori sulla condotta

Riceviamo dal Comune di Orbetello e pubblichiamo

Acquedotto del Fiora comunica che in data 23/02/2023 è stato programmato un intervento per allaccio nuova condotta idrica in Via Maremmana . L’intervento avrà inizio alle ore 14,00 e terminerà alle ore 17,00 del 23/02/2023, il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle ore 17,30 dello stesso giorno. L’intervento determinerà una interruzione del flusso idrico in Centro abitato di Albinia. Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35. da telefono fisso e mobile.