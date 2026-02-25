Alessandro Rotatori e D.H. Lawrence: da Tarquinia un progetto digitale tra fonetica inglese e memoria culturale

A pochi mesi dal centenario della visita di D. H. Lawrence a Tarquinia, che avvenne nel 1927, prende forma un progetto culturale che unisce divulgazione linguistica e valorizzazione del territorio. A idearlo è Alessandro Rotatori, linguista, lessicografo e fonetista originario della città, oggi impegnato nella realizzazione di una serie di brevi video in lingua inglese ispirati a Etruscan Places (pubblicato in Italia anche come Luoghi etruschi), l’opera in cui lo scrittore inglese raccontò il suo viaggio nella Tuscia e i giorni trascorsi a Tarquinia.

Nei filmati, disponibili sul sito personale di Rotatori, vengono letti e interpretati alcuni passaggi del libro con particolare attenzione alla pronuncia dell’inglese britannico contemporaneo. Un lavoro che nasce anche da una coincidenza biografica: Lawrence arrivò a Tarquinia alla stessa età che Rotatori avrà il prossimo anno, in occasione del centenario, elemento che ha contribuito a rendere il progetto ancora più personale.

Video, audio e QR code: l’idea di portare Lawrence dentro la Necropoli

I contenuti sono realizzati con la collaborazione di Ilaria Ceniti, che cura riprese e fotografia. L’obiettivo non è solo divulgativo, ma anche progettuale: Rotatori intende mettere questo materiale a disposizione di realtà istituzionali del territorio, come il Parco Archeologico di Tarquinia, ipotizzando l’utilizzo di QR code lungo i percorsi di visita.

In questo modo, audio e video già prodotti (e altri in fase di lavorazione) potrebbero diventare uno strumento permanente per accompagnare il pubblico, soprattutto internazionale, alla scoperta della necropoli e dei luoghi raccontati da Lawrence, offrendo una narrazione in inglese accurata dal punto di vista fonetico e culturalmente contestualizzata. Un’operazione che assume un valore particolare proprio nell’anno del centenario, trasformando una ricorrenza storica in occasione concreta di valorizzazione.

Dalla fonetica inglese all’etrusco: una divulgazione che parte da Tarquinia

Il progetto su Lawrence si inserisce in un’attività più ampia che Rotatori porta avanti online, legata alla didattica della pronuncia inglese e alla divulgazione linguistica. Oltre ai video ispirati a Etruscan Places, il linguista cura anche una rubrica social settimanale dedicata alla lingua etrusca, in cui seleziona una parola alla volta, ne spiega il significato e ne propone la corretta resa fonetica, frutto di uno studio costante sulla pronuncia ricostruita.

Con una formazione accademica tra Roma e il Regno Unito e un lungo percorso nella fonetica dell’inglese contemporaneo, Rotatori sta costruendo un ponte originale tra ricerca linguistica, memoria letteraria e identità locale. Un esempio di come competenze specialistiche possano diventare strumento di racconto del territorio, restituendo a Tarquinia, anche in chiave internazionale, una voce nuova ma radicata nella sua storia.