Alice, Marta, Fabrizio, Francesco, Roberto e Stefano: per #checinema 2021 un super staff di sei giovani talenti fotografici

Riceviamo e pubblichiamo

È stata annunciata come l’edizione del ritorno e delle novità, e sembra non voler tradire le attese: #checinema, il calendario fotografico che fa rivivere a Tarquinia famose scene del mondo dello spettacolo, si prepara a un 2020 a mille all’ora per sfornare la sua edizione 2021.

In pentola bollono tante idee che saranno svelate via via nel corso dell’anno, ma sin da ora lo staff anticipa la prima, grande novità che ricalca perfettamente la filosofia di condivisione e aggregazione che anima il progetto.

Al fianco di Francesco Taurozzi, storico fotografo di #checinema sin dalla sua prima edizione, quest’anno ci saranno infatti altri cinque giovani talenti fotografici tarquiniesi: Marta Guidi, Alice Marzi, Stefano Dili, Fabrizio Farroni e Roberto Romano. “Abbiamo già annunciato che cercheremo di coinvolgere quanti più ragazzi possibili, – spiega lo staff – sia come aspiranti “attori” che come collaboratori, e anzi a tal proposito a breve lanceremo la nostra chiamata alle armi. Perciò abbiamo scelto di allargare il cerchio partendo proprio dai fotografi: ci piace l’idea di sei giovani talenti che collaborino con idee e vivacità al calendario, e ci è piaciuto vedere il loro entusiasmo quando gli abbiamo proposto di partecipare!” Ideato nel 2014, #checinema è diventato un must in città: tanti i ragazzi (e non solo) fotografati nelle quattro precedenti edizioni, ancora di più quelli che hanno partecipato ai casting. E poi eleganti Notti degli Oscar, flash mob e iniziative diventate spesso virali sui social cittadini. Non è un caso che, in questi due anni di assenza, in tanti abbiano chiesto un ritorno dell’iniziativa, molti nella speranza di poter partecipare come comparse o protagonisti degli scatti.