All’alba di Ferragosto sulla vetta di Monte Cimino il concerto della cantante salentina Alessia Tondo

Il prossimo giovedì 15 agosto, l’Ente Monti Cimini – Riserva Lago di Vico offre un’esperienza unica con il Concerto di Ferragosto, che avrà luogo alle prime luci del giorno sulla vetta di Monte Cimino. L’appuntamento è fissato per le 7.00, ma è consigliato arrivare già dalle 6.30 al parcheggio situato nel piazzale su Monte Cimino, al termine della SP 62 che sale al monte. Per chi ha bisogno di orientarsi, il luogo è facilmente visualizzabile su Google Maps™.

Alessia Tondo in concerto

La protagonista dell’evento sarà Alessia Tondo, rinomata cantante salentina e una delle voci più celebrate del panorama musicale meridionale. Con la sua straordinaria carriera, Alessia Tondo promette di offrire un’esibizione coinvolgente e suggestiva. La partecipazione al concerto è completamente gratuita, grazie ai fondi della Regione Lazio e alla collaborazione con il Comune di Soriano nel Cimino.

Dettagli e raccomandazioni

L’ingresso all’evento non richiede prenotazione, ma si raccomanda di arrivare con sufficiente anticipo per godere appieno della performance senza creare disturbo. Si consiglia di portare con sé una sdraietta o una sediolina pieghevole per un maggiore comfort. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0761.752282 o scrivere all’email info@riservavico.it. Non perdere questa occasione di vivere un Ferragosto all’insegna della musica e della bellezza naturale del Monte Cimino!