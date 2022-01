All’Argentario il 5 gennaio la prima tombola solidale in diretta su Lifebox Streaming

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

La prima “tombola solidale” dell’Argentario in diretta streaming mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 20,45. E’ questa l’iniziativa messa in campo dalla Confraternita di Misericordia di Porto S.Stefano e da Lifebox Streaming, la piattaforma on line che da oltre un anno accompagna con le sue dirette live gli eventi ed i momenti più significativi della comunità argentarina. Con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e la collaborazione delle Parrocchie di Porto S. Stefano e Porto Ercole la tombola rientra nella campagna “un’ambulanza per l’Argentario” lanciata dalla stessa Confraternita per raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo da destinare al servizio territoriale di emergenza-urgenza.

Chi vorrà partecipare potrà farlo direttamente da casa collegandosi alla pagina facebook di Lifebox Streaming, le cartelle si possono acquistare in molti negozi e attività di Porto S.Stefano e Porto Ercole al prezzo di 2,5 euro ciascuna o 10 euro per 5 cartelle. I premi in palio sono buoni spesa da spendere in esercizi commerciali dell’Argentario del valore di mille euro per la tombola, 500 per la cinquina e 250 per il tombolino.