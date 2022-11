Allumiere e Tolfa alla Fiera dei Piccoli Comuni del Lazio a Roma

Riceviamo dall’Università Agraria di Allumiere e pubblichiamo

Domenica 13 novembre 2022 in Villa Borghese a Roma (via delle Magnolie) dalle 9 alle 18 ci sarà la Fiera dei Piccoli Comuni del Lazio. I comuni collinari di Tolfa e Allumiere, rappresentati per l’occasione dal consigliere delegato Tony Vela dell’Università Agraria di Allumiere e Gino Vannicola, delegato alle politiche agricole del comune di Tolfa.

“Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Allumiere Luigi Landi e la Sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio per la presenza dei rappresentanti delle produzioni agricole all’interno di una manifestazione importante volta alla promozione dei comuni in un ambito fondamentale come quello romano”.

Anche in questo caso, infatti, le produzioni agricole saranno il centro della manifestazione, in quanto rappresentano la storia e le tradizioni dei comuni di Allumiere e di Tolfa. Questo grazie al supporto delle Università Agrarie di Tolfa e Allumiere guidate da Giulio Onori e Daniele Cimaroli.