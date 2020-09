Ambra Sabatini protagonista nel 100m agli assoluti paralimpici di Jesolo. E oggi il salto in lungo

Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

Prosegue la favola di Ambra Sabatini. Nella prima giornata di gare per gli assoluti FISPES 100 mt T42, programma nella città veneta, la 18enne portacolori dell’Atletica Grosseto Banca tema e testimonial dell’associazione SuperAbile Viterbo, si è piazzata infatti alle spalle delle due campionesse della nazionale italiana paralimpica.

Per Ambra un grandissimo risultato non soltanto perché era all’esordio in una competizione nazionale ma anche perché, soprattutto psicologicamente, doveva riscattare la gara di Siena terminata con l’amaro in bocca. E ci è riuscita alla grande.

“Ambra è sempre la solita – afferma il suo allenatore Jacopo Boscarini -, una vincente! Così come tutte le vincenti dopo una delusione com’è successo a Siena, lei invece di piangersi addosso si è concentrata, ha studiato l’errore ed ha fatto una grandissima partenza. Due piccole sbavature ma con grinta ha continuato a tenere la spinta attiva. 16.68 è più o meno il tempo che speravamo ma ci sono un sacco di dettagli che possono fare calare di parecchio questo rilevamento cronometrico. Ieri agli amici di SuperAbile Viterbo avevo dato i ringraziamenti a tutti quelli che hanno permesso ad Ambra di essere qui. Oggi però voglio solo ringraziare lei , è la sua giornata a un anno preciso dalla prima prova di protesi. Ha fatto e sta facendo qualcosa di grande per lo sport , qualcosa che tutti noi ci ricorderemo per sempre”.

Ecco le prime parole di Ambra al termine della prima giornata di gare.

“Sono molto contenta di come è andata la gara – ha puntualizzato Ambra -. Volevo riscattare la gara di Siena e credo di avercela fatta. Rimango concentrata sul lavoro e sui nostri obiettivi. Oggi ci sarà il lungo e ritroverò Martina Caironi alla quale cercherò di imparare il più possibile la tecnica del salto. Grazie a tutti per il caloroso supporto che mi state dando, anche a distanza”. La comunità di Porto Ercole attende con trepidazione la seconda gara del salto in lungo in programma per oggi.