Amministrative 2021, la lista civica “Insieme per Vitorchiano” pronta a sostenere la candidatura di Grassotti

Riceviamo e pubblichiamo

La lista civica Insieme per Vitorchiano è pronta ad affrontare la sfida delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 a sostegno della candidatura a sindaco di Ruggero Grassotti, con l’obiettivo di dare continuità all’azione degli ultimi cinque anni che ha prodotto importanti e significativi risultati e cambiamenti per il Comune di Vitorchiano.

Da mesi il team è al lavoro per presentare all’appuntamento elettorale una squadra forte, motivata, competente, in grado di accogliere tutte le sensibilità politiche e di realizzare idee e progetti per rendere Vitorchiano un paese sempre migliore. Un’ampia parte dei consiglieri di maggioranza uscenti sarà confermata in lista, per proseguire il lavoro intrapreso in questa consiliatura, mentre i nuovi candidati porteranno ulteriori energie e dinamismo per il prossimo quinquennio.

Così Ruggero Grassotti: “Dopo cinque anni molto intensi, in cui abbiamo sempre cercato di dare risposte e ascoltare i cittadini, mi ricandido perché, oltre ai tanti progetti realizzati per Vitorchiano, ci sono ancora idee da concretizzare e opere da portare a termine. Vogliamo continuare a investire sulla valorizzazione del borgo come luogo di attrazione turistica, che si traduce in opportunità lavorative, e sulle scuole, a cui daremo seguito ai numerosi interventi già effettuati per migliorare e rendere più efficienti gli edifici. Un grande lavoro è stato fatto sulla raccolta dei rifiuti e il nostro Comune è stato premiato per la percentuale di differenziata raggiunta grazie all’impegno di tutti: è nostra intenzione continuare su questa strada”.

“Partiamo da qui per costruire il futuro – conclude Grassotti – Gran parte della squadra sarà riconfermata, con alcuni nuovi innesti che costituiranno il valore aggiunto. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando con impegno e passione per l’importante scadenza elettorale. La nostra lista continuerà a promuovere un modo di essere cittadini basato sullo spirito di comunità e con al centro i valori di condivisione, vicinanza e solidarietà. “. La lista civica Insieme per Vitorchiano sta definendo gli ultimi dettagli del programma elettorale, che sarà presentato alla cittadinanza nei prossimi giorni.