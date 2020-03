“Amore e Amuchina”: Alessio Bernabei e Francesco Pierozzi di nuovo assieme per sconfiggere la distanza da coronavirus

“Vogliamo dedicare questo brano a tutte le persone che ora sentono la mancanza di un qualcuno a cui vogliono bene”: Alessio Bernabei e Francesco Pierozzi, che gli anni scorsi entusiasmarono Tarquinia rendendosi protagonisti del boom di successo dei Dear Jack, tornano assieme per dedicare a tutti un brano in piena emergenza coronavirus.

Amore e Amuchina: questo il titolo del brano, con una clip in cui i due, in video call – come tantissime persone in questi giorni – si ritrovano tra voce e chitarra. Ottenendo subito l’approvazione sotto forma di like e commenti di tanti follower su Instagram e Facebook.