ANBI Lazio, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord e la Prefettura stipulano il protocollo d’intesa per la legalità

Importante protocollo sottoscritto dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma e la Prefettura della Capitale. A siglare l’intesa sono stati Sua Eccellenza il Prefetto, Dott. Bruno Frattasi ed il Presidente del Consorzio di Roma, Niccolò Sacchetti.

“Ringraziamo il Prefetto di Roma, Dott. Bruno Frattasi, per aver provveduto alla stipula dell’importante accordo manifestando sensibilità alle tematiche come Anbi Nazionale ed Anbi Lazio erano state poste all’attenzione dell’ufficio del Governo – ha commentato Sacchetti. .

“Un plauso per l’iniziativa voluta dal Consorzio di Bonifica – ha sottolineato il Prefetto Frattasi che nella complessa ristrutturazione dopo la avvenuta fusione ha inserito la legalità tra i propri principali obiettivi ”.

Le Parti firmatarie del protocollo, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 1.000.000, ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici indipendentemente dal valore, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 140.000; tutte somme al netto di I.V.A. hanno assunto l’importante impegno a seguire specifiche ed opportune linee guida utili per un controllo ancor più capillare sulle imprese affidatarie operando ancor più in sinergia e concertazione Alla firma dell’intesa sono stati presenti anche il Direttore Nazionale di Anbi, Massimo Gargano, il Vice Direttore Caterina Truglia ed Andrea Renna in qualità di Direttore del Consorzio di Bonifica di Roma e di Anbi Lazio.