Anche il Comune di Tarquinia nel contest Primavera in Finestra

Anche il Comune di Tarquinia patrocina il contest Primavera in Finestra, che partirà il 1 Maggio. A darne notizia il Consigliere dell’Università Agraria Fabio Gagni: “Abbiamo trovato fin da subito disponibilità dal Sindaco Alessandro Giulivi e dal Vicesindaco Luigi Serafini, ma oggi è arrivata l’ufficialità: anche il Comune di Tarquinia sarà con noi, assieme alle due straordinarie realtà associative Pro Loco ed a Viva Tarquinia, in questa sfida al balcone o alla finestra più bella. E ringraziamo tutti i candidati alla giuria che si stanno proponendo a Viva Tarquinia ed alla Pro Loco: non ci aspettavamo così tanto entusiasmo!”.

Il contest avrà avvio il 1 Maggio, sarà completamente gratuito e ad esso potranno partecipare tutti gli abitanti dell’area urbana, dunque anche al di fuori del centro storico. In ballo, oltre al riconoscimento di finestra o affaccio più bello, ci sarà anche il titolo di Quartiere di Primavera. Ogni concorrente, dunque, potrà partecipare sia per la propria vittoria che per quella della sua comunità di quartiere. A breve saranno resi noti ulteriori dettagli.