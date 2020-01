Anche Tarquinia ricorda Kobe Bryant: sabato al palazzetto un’iniziativa del Basket Pegaso

Anche Tarquinia ricorda Kobe Bryant, leggenda del basket drammaticamente scomparsa domenica scorsa in un incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna Maria e altre sette persone.

Su iniziativa del Basket Pegaso, infatti, sabato primo febbraio dalle 15.30 il Palazzetto dello sport Angelo Jjacopucci apre le porte a tutti, giocatori, tifosi, appassionati o semplicemente a coloro che vogliono riunirsi per ricordare lo straordinario talento di Kobe.

“Porta con te la sua mitica canotta dei Lakers o altra divisa NBA – spiega il Basket Pegaso nel post sui social che lancia l’iniziativa – e partecipa all’evento. Sono previste partite, gare di tiro, giochi, musica e filmati”.

“Non mancate – conclude il post – sarà il modo migliore per commemorare colui che per venti anni ci ha fatto amare e appassionare a questo sport. Siamo certi che Black Mamba sarebbe felice di essere ricordato così… E sei hai una vecchia canotta di Kobe che non ti sta più non lasciarla nel cassetto, portala sabato e regalala a un bambino, falla rivivere, falla correre di nuovo sui campi: il mito di Kobe continuerà a correre con lei”.