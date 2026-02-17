ANPI Tarquinia, eletto il nuovo direttivo della sezione “10 giugno 1944”

Venerdì 13 febbraio 2026 si è riunito il nuovo direttivo della sezione “10 giugno 1944” dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Tarquinia, già eletto nel corso dell’assemblea pubblica degli iscritti del 13 dicembre 2025. Nel corso dell’incontro sono stati individuati all’unanimità i componenti degli organi dirigenti della sezione per l’anno in corso. Adriana Sabbatini è stata eletta presidente; Stellinda Cappuccini vice presidente; Piero Belardinelli tesoriere. Completano il direttivo i consiglieri Roberto Sacconi, Luigi Caria e Mattia Argentini.

Iniziative nelle scuole e coinvolgimento delle giovani generazioni

Il nuovo direttivo ha indicato tra gli obiettivi prioritari l’intensificazione delle iniziative nelle scuole e sul territorio, attraverso progetti specifici, manifestazioni ed eventi pensati per coinvolgere le giovani generazioni. L’intento dichiarato è quello di proseguire nella diffusione dei valori della memoria e della Resistenza, portando avanti l’eredità dei partigiani con attività rivolte in particolare al mondo giovanile. La sezione, parte integrante dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, ha inoltre rinnovato per il 2026 l’invito all’iscrizione in occasione delle prossime giornate del tesseramento.