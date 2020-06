ANPS Tarquinia, medaglia d’oro al valor civile a Alessandro Deidda

Riceviamo e pubblichiamo

Su espressa richiesta della Sezione A.N.P.S. di Tarquinia nella persona del Presidente Maurizio Paliani, al Socio Effettivo Alessandro Deidda, Sovrintendente della Polizia in Stato in Congedo, la Presidenza Nazionale lo ha insignito del titolo di Socio Onorario, poiché lo stesso a far data 3 maggio 2008, su Decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2008, il Ministro dell’Interno conferiva la Medaglia d’Oro al Valor Civile con la seguente motivazione: ”Libero dal servizio ed evidenziando elevate capacità professionali, generoso altruismo e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva in soccorso del conducente di un’autocisterna ribaltatasi a causa di incidente stradale e rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo, dove erano già divampate le fiamme, nella circostanza, riusciva a trasportare all’esterno il malcapitato, pochi attimi prima che la cisterna esplodesse. Nobile esempio di elette virtù e non comune senso del dovere. Tarquinia 5 maggio 2006.” Il Socio Deidda si va a sommare all’altro Socio Onorario Medaglia d’Oro al Valor Militare quale Vittima del Terrorismo, Dirigente Superiore in Congedo Massimo Pizzinelli.