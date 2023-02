Archeo Restart, a Tuscania appuntamento con la dottoressa Elena Calandra

Riceviamo dal Gruppo Archeologico Città di Tuscania e pubblichiamo

Torna, eccezionalmente di martedì, Archeo Restart 2023, la manifestazione dedicata all’archeologia italiana contemporanea, promossa del Gruppo Archeologico Città di Tuscania, in collaborazione con i Gruppi Archeologici d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, la Direzione Regionale Musei del Lazio, la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma e la collaborazione dell’ANPI sezione di Tuscania.

Ospite d’onore in programma nel quarto incontro della manifestazione tuscanese: la dottoressa Elena Calandra, direttrice dell’Istituto Centrale per l’Archeologia e direttrice del Servizio II – Scavi del Ministero della Cultura. Una tra le protagoniste dell’archeologia italiana contemporanea e tra le figure apicali del Ministero della Cultura, che sarà intervistata dal Direttore del Gruppo Archeologico Città di Tuscania, Alessandro Tizi, e da Gabriele Pierantozzi, con la regia di Federico Costantini.

Tema cardine dell’intervista, che si svolgerà martedì 28 febbraio 2023 alle ore 17.00 presso la sede della sezione A.N.P.I. di Tuscania, sarà il ruolo del Ministero della Cultura nel futuro dell’archeologia italiana. Saranno affrontati i temi di attualità, quali l’organizzazione della complessa struttura ministeriale, i suoi scopi, i progetti e le iniziative dell’Istituto Centrale per l’Archeologia. Un focus specifico sarà riservato all’archeologia preventiva, in un momento così importante per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Appuntamento imperdibile, quindi, con Archeo Restart 2023 a Tuscania, presso la sede A.N.P.I “Armando Ottaviano” di Tuscania, nel quartiere ex Gescal a Tuscania, e in diretta sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Gruppo Archeologico Città di Tuscania.

Un’intervista da non perdere, in particolare per le centinaia di persone che stanno seguendo assiduamente Archeo Restart 2023, vero e proprio festival dell’archeologia italiana contemporanea.