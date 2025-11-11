Arcidosso, risate e tradizione con “Vado per vedove” al Teatro degli Unanimi

Nuovo appuntamento con la rassegna Autunno a Teatro 2025 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, che sabato 15 novembre alle ore 21.15 ospita la compagnia Il Teatraccio di Grosseto con la commedia Vado per vedove di G. Marotta e B. Randone, diretta da Claudio Matta. Dopo il successo di La Locandiera del Teatro Studio Agorà APS, torna sul palco una delle compagnie più affezionate alla rassegna amiatina. Attiva da oltre venticinque anni, composta da interpreti di origine campana, Il Teatraccio di Grosseto è noto per la capacità di unire comicità e tradizione partenopea, portando in scena spettacoli ricchi di ritmo e ironia.

Una commedia irresistibile tra ironia e umanità

Vado per vedove è una commedia brillante, resa celebre negli anni Sessanta da Nino Taranto, Luisa Conte e Carlo Taranto. Racconta le disavventure di Eduardo Palumbo, un uomo di mezza età che vive di espedienti seducendo giovani vedove… fino a quando non incontra una donna tutt’altro che ingenua. Tra equivoci, ritmo e satira sociale, lo spettacolo celebra l’arte di arrangiarsi tipica della commedia napoletana. Una serata all’insegna del buonumore e della leggerezza, con l’energia travolgente della compagnia maremmana e il calore del pubblico del Teatro degli Unanimi.

Biglietti e prenotazioni

Intero: € 12,00

€ 12,00 Ridotto: € 8,00 (minorenni e studenti delle scuole superiori)

€ 8,00 (minorenni e studenti delle scuole superiori) Abbonamento (5 spettacoli): € 50,00

Prenotazioni consigliate al 347 9081631 (Irene). La biglietteria apre alle 21.00 nei giorni di spettacolo. La rassegna Autunno a Teatro 2025 è promossa dal Comune di Arcidosso e dalla Compagnia Teatrale Né Arte Né Parte, con la collaborazione della Pro Loco di Arcidosso.