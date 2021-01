Argentario, arriva l’esonero al pagamento di una mensilità del servizio scuolabus per gli studenti di 2° e 3° media

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale di Monte Argentario nell’ultima seduta di giunta comunale ha deliberato l’esonero dal pagamento di una mensilità della retta per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni di II° e III° della scuola secondaria di primo grado.

La decisione è scaturita dall’eccezionalità dell’emergenza sanitaria in corso e della conseguente sospensione della didattica in presenza per gli alunni, appunto, delle classi II e III media che non hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico dal 15 novembre 2020 al 9 dicembre 2020, periodo in cui la Toscana è stata definita “Zona Rossa” dall’ordinanza del 13 novembre 2020 del Ministero della Salute.