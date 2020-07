Argentario domani: proseguono gli incontri online per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali

Riceviamo e pubblichiamo

Martedì 14 luglio si è svolta la prima delle due web conference dedicate al confronto con la cittadinanza per raccogliere spunti utili alla redazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo di Monte Argentario. Nel corso del suo intervento Francesco Palumbo, Direttore di Toscana promozione turistica (TPT), ha affrontato il tema della strategia di programmazione dell’offerta turistica “Tuscany together” e ha mostrato in anteprima concept e strumenti della nuova campagna di promozione regionale. A seguire, le domande del pubblico hanno permesso di approfondire aspetti legati sia alla specificità del contesto locale, sia alle possibili sinergie tra Amministrazione, operatori e TPT. Il video integrale della diretta è disponibile sul canale Youtube del Comune di Monte Argentario, al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=The5FxPPlVE

Al prossimo incontro, previsto per martedì 21 luglio alle ore 18:00, sarà presente Domenico Arcuri, Amministratore delegato di Invitalia e Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Con Arcuri rifletteremo sulle prospettive di rilancio economico del territorio in chiave di sviluppo sostenibile, anche alla luce delle sfide imposte a livello globale dalla recente crisi sanitaria.

La web conference “Argentario domani: come creare sinergie per uno sviluppo sostenibile?” si svolgerà sulla piattaforma Zoom e verrà trasmesso in diretta sul canale Youtube del Comune. Per ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma e partecipare all’incontro è necessario compilare il form di iscrizione entro le ore 10:00 del giorno precedente all’incontro, disponibile al seguente link : https://forms.gle/UWGMbFA2VhQ6znc87

Alla pagina web dedicata ( http://www.comunemonteargentario.gov.it/piani-e-progetti/argentario-domani-avvio-nuovo-piano-strutturale-e-nuovo-piano-operativo.html ) del sito istituzionale del Comune, è già disponibile la Guida del partecipante. Nei prossimi giorni sarà possibile scaricare anche i report di sintesi degli incontri online.