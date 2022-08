Argentario, tornano i fuochi d’artificio di fine estate a Porto Santo Stefano

Riceviamo e pubblichiamo

Tornano a Porto S.Stefano i tradizionali fuochi d’artificio che chiudono la stagione degli eventi estivi. Sabato 3 settembre, dunque, dalle ore 23:00 avrà luogo lo spettacolo che tiene tutti con gli occhi al cielo, un evento tanto atteso dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid. Per 25 minuti circa il porto del Valle ed il Lungomare dei Navigatori saranno il teatro di quadri coreografici di luci, colori, piogge di stelle, particolarmente caratterizzanti il contesto del Molo Garibaldi, da dove i fuochi verranno sparati.

La Pyroitaly di Cavriago (Reggio Emilia),l’azienda che realizzerà l’evento, ha assicurato che offrirà allo spettatore una selezione della loro migliore produzione, con la creazione di diversi momenti di spettacolo ottenuti con diverse dinamiche ottiche e di suono dove interverranno, su diversi “piani di fuoco”, oltre 2000 artifici.

L’azienda Pyroitaly è la prima volta che opera a Monte Argentario, da oltre 25 anni si pone come punto di riferimento per la realizzazione di spettacoli pirotecnici in Italia e all’estero. Nata come piccola realtà, in pochi anni ha affermato la propria professionalità nel panorama nazionale, successo dopo successo, fino ad ottenere prestigiosi riconoscimenti in contesti anche internazionali in un’ottica imprescindibile di passione, modernità e sicurezza. Il loro operato è finalizzato alla creazione di un disegno coreografico ricercato coadiuvato dalla esperienza dei migliori artigiani nazionali ed europei con i quali hanno sviluppato, in esclusiva, un’articolata gamma di prodotti utile con particolare attenzione al colore, alle geometrie e figure dei diversi effetti. Hanno collaborato alla realizzazione di Festival Internazionali quali quelli di Hannover e Pyronale in Germania, di Knokke (Belgio), di Orléans (Francia) fino alla partecipazione diretta dell’azienda, dal 2017, al Festival Internazionale di Malta con la vittoria del Primo Premio, al Festival di Blanes (Spagna) nel 2018 dove hanno ottenuto il secondo Premio e al recente Festival di Pamplona, in occasione dei festeggiamenti di San Fermin 2022, dove hanno conseguito il Primo Premio.