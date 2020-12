Ariella Vidach AiEP presenta in streaming Dance the Distance

Riceviamo e pubblichiamo

La stagione 2020 di TWAIN Centro Produzione Danza prosegue il 12 dicembre alle ore 21 con un incontro in diretta streaming dedicato alla compagnia Ariella Vidach AiEP che presenta Dance the Distance, progetto di sperimentazione di nuovi dispositivi tecnologici per la creazione coreografica di performance virtuali, ideato in risposta al distanziamento sociale e alla necessità di stabilire nuove forme di fruizione dello spettacolo dal vivo.

Con la coreografia di Ariella Vidach e la regia di Claudio Prati e Ariella Vidach, Dance the Distance prevede la costituzione di una compagnia di danza virtuale e reale per realizzare nuove forme di eventi performativi e immersivi off e on line. I nuovi format performativi consistono nell’elaborazione di coreografie virtuali e reali inserite nelle varie e nuove dimensioni della realtà. Uno spazio dove i danzatori, in diverse forme e contesti virtuali, si possano connettere e danzare la distanza che li separa e attraverso cui possano invitare il pubblico a coabitare lo spazio scenico.

Il servizio streaming di TWAIN Centro Produzione Danza è gratuito. Per accedere alla piattaforma digitale e assistere allo spettacolo, si richiede la cortesia di scrivere su WhatsApp al numero 3203120850, specificando il proprio nome e cognome.