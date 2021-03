Arrivano i concerti in streaming della Wow Records: ogni domenica musica d’eccellenza, gratuita e online

Riceviamo e pubblichiamo

In arrivo una stagione musicale anche oltre la pandemia. In un anno difficile per la vita e il lavoro di molte persone, gli artisti in particolar modo hanno sofferto l’assenza di ogni loro possibilità di esprimersi. Ecco dunque che, tra tante iniziative del settore cultura, è nata anche quella dell’etichetta discografica Wow Records che da stasera 21 marzo proporrà per ogni domenica sera, alle ore 21,00, una serie di concerti in streaming registrati dal proprio studio di Civitavecchia e fruibili sul loro canale youtube (https://m.youtube.com/watch?v=a1Aw_3zAqsw&feature=youtu.be) che spazieranno dallo swing al più moderno jazz. Un’iniziativa firmata dai soci Felice Tazzini e Francesco Pierotti, Maestri che hanno voluto coinvolgere tanti colleghi musicisti professionisti dello scenario internazionale. La proposta intende coinvolgere un quanto più possibile vasto pubblico, costretto ormai da un anno a dover rinunciare ad ascoltare buona musica. Ma anche tutti quei talenti italiani e non che con i divieti hanno dovuto smettere di esibirsi come d’abitudine. L’iscrizione, gratuita, alla pagina youtube dell’etichetta, garantirà l’aggiornamento su tutti gli appuntamenti in programma.