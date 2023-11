Art Cities Exchange: il 18 novembre a Santa Severa spazio ai tour operator

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento il 18 novembre al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con MIC e Comune di Santa Marinella, per i partecipanti alla XXV edizione di Art Cities Exchange (Ace), una delle più importanti borse turistiche internazionali dedicate alle Città d’Arte, in programma da giovedì 16 a domenica 19 novembre 2023 a Roma.

Prevista la presenza di circa 90 importanti tour operator provenienti da tutto il mondo, specializzati in Incentive, Meeting, Luxury e Turismo Leisure.

Durante i numerosi incontri B2B (programmati e liberi) in calendario, il turismo del Lazio ha l’opportunità di presentare ai buyer internazionali l’offerta turistica del territorio disponendo anche di uno specifico Info Point, della distribuzione di cataloghi e di proiezioni di materiali audiovisivi promozionali.

Tutti i partecipanti e buyers internazionali che parteciperanno all’Art Cities Exchange 2023, saranno ospiti alla serata di sabato 18 novembre al Castello di Santa Severa per la presentazione dell’eccellenze turistiche della Regione da parte delle Autorità Regionali. Ace è uno storico marchio di Federalberghi Roma e viene realizzata con il contributo della Regione Lazio.