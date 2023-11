Arte Bonsai a Tarquinia: a Palazzo Bruschi si celebra una cultura millenaria

Attesa quasi terminata per l’Esposizione Bonsai Città di Tarquinia: la quinta edizione dell’evento si svolgerà infatti presso Palazzo Bruschi Falgari in via Umberto I, 34, dal 8 al 10 dicembre. Organizzato dall’associazione culturale BonsaiKai con la collaborazione dell’Azienda Agricola Paolo Roscani e il patrocinio della Città di Tarquinia e del Collegio Nazionale Istruttori IBS e il patrocinio della Città di Tarquinia, la mostra offre un’opportunità unica di immergersi nell’universo dei bonsai.

Gli orari dell’esposizione sono venerdì 8 dicembre dalle 16 alle 20, sabato 9 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, e domenica 10 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

Conferenze e Ospiti Speciali

L’ingresso è libero, permettendo a tutti di esplorare e apprezzare la bellezza e la precisione degli alberi bonsai. L’evento sarà arricchito dalle conferenze di Roberto Ercolani sabato pomeriggio e dalla partecipazione del maestro Zhong Quan Shi domenica mattina. L’Esposizione Bonsai Città di Tarquinia continua a consolidare la sua presenza come uno degli eventi culturali più attesi della zona, promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento per questa forma d’arte millenaria.