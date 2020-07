Arteritmica Tarquinia allo stage di ginnastica di Valentano con la campionessa britannica Alice Leaper

Riceviamo da Arteritmica Tarquinia e pubblichiamo

Sabato 18 e domenica 19 luglio si è svolto presso la palestra comunale di Valentano uno stage di ginnastica ritmica organizzato da ASD Gymmwell e magistralmente tenuto dall’istruttrice federale Elana Constantin, ex ginnasta della nazionale della Romania coadiuvata dalla giovanissima campionessa della Gran Bretagna Alice Leaper, ospite in Italia per allenarsi per i prossimi appuntamenti agonistici internazionali visto che nel regno unito le strutture sportive sono ancora chiuse a causa del noto COVID.

La società di ginnastica Arteritmica Tarquinia ha partecipato con l’allieva Valentina Breccia che ha affrontato con impegno e determinazione le 6 ore giornaliere di duro allenamento sia a corpo libero che con il cerchio, la palla, la fune, le clavette e il nastro.

Il campionato di ginnastica ritmica federale riprenderà a settembre con finale nazionale prevista per dicembre, per questo la società avrebbe potuto riprendere gli allenamenti regolarmente negli impianti sportivi dal 18 maggio come da DPCM ma purtroppo a Tarquinia non è stato possibile per via dell’ordinanza sindacale di chiusura delle palestre comunali.

Così grazie alla collaborazione dell’associazione umanitaria Semi di Pace, l’Arteritmica, dai primi di giugno, ha potuto riprendere gli allenamenti all’aperto seppur il pratino non sia terreno ottimale per l’attività agonistica. Nel frattempo non si ferma neanche l’attività formativa delle istruttrici tarquiniesi che stanno seguendo master online con i massimi esponenti della ginnastica ritmica internazionale, sperando di poter mettere in pratica gli insegnamenti in una struttura sportiva comunale adeguata a questo sport olimpico al più presto!