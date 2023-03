ArteRitmica Tarquinia, che bel weekend a Montalto con il trofeo Tuscia di ginnastica ritmica e del trofeo Gym Friends di ginnastica artistica e di Parkour

Riceviamo da Arteritmica Tarquinia e pubblichiamo

Sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, tutto esaurito al palazzetto dello sport di Montalto di Castro in occasione del trofeo Tuscia di ginnastica ritmica e del trofeo Gym Friends di ginnastica artistica e di Parkour.

Gli eventi, magistralmente organizzati dall’ASD Arteritmica Tarquinia con il patrocinio di Opes Italia, hanno visto in gara nella giornata di sabato circa 300 ginnaste di ritmica di tutte le età e livelli che si sono sfidate a colpi di nastri, cerchi, palle e clavette per un totale di 11 società partecipanti.

Altrettanti atleti di artistica e parkour si sono dati appuntamento per la domenica; i primi si sono cimentati tra esercizi a corpo libero, trave e trampolino e i secondi hanno dato spettacolo con percorsi a ostacoli e salti di precisione per un assaggio di questo nuovissimo sport che è il parkour ed ha visto una crescita esponenziale di partecipanti rispetto l’anno scorso con ben 12 società in gara provenienti da Roma fino a Piombino.

Tantissimi i podi e le medaglie vinte per gli atleti della società tarquiniese che si sono fatti notare in tutte le discipline a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dagli insegnanti con i ragazzi nella palestra di via Tassoni 32.

Ma non è finita qui, infatti è imminente l’appuntamento di sabato 11 e domenica 12 marzo che vedrà nuovamente il palasport di Montalto riempirsi di ginnaste per il campionato regionale Opes START, valevole per l’accesso al campionato nazionale e che vedrà la partecipazione di circa 300 farfalle provenienti da 20 società della regione, tra le quali, ovviamente, la società organizzatrice Arteritmica Tarquinia.

Un ringraziamento doveroso va a tutti gli organizzatori e collaboratori e agli sponsor: conver impianti elettrici, stabilimento balneare la pineta e old station pub Tarquinia ai quali si aggiungono Vasco e Roby parrucchieri di Montalto e studio estetico armonia e benessere e bar Stargate di Pescia Romana.

La prossima tappa del trofeo Tuscia e Gym Friends è prevista per il 29-30 aprile sempre a Montalto, per chi volesse informazioni può scrivere a arteritmica@hotmail.it