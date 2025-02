Arteritmica Tarquinia, esordio positivo alla prima prova regionale OPES Silver

Primi appuntamenti in gara nel 2025 per la sezione agonistica di ginnastica ritmica dell’A.S.D. Arteritmica di Tarquinia, le cui atlete sono state protagoniste nella prima prova regionale OPES Silver con risultati di rilievo e numerosi podi in tutte le categorie. Un avvio incoraggiante che conferma la crescita del gruppo, impegnato in un percorso di costante miglioramento tecnico e competitivo.

Risultati individuali e di squadra

Nel livello LD, le senior Lucrezia Filomeni e Chiara Perticarari hanno ottenuto piazzamenti in tutte le specialità, con l’oro alla palla per Filomeni e il bronzo per Perticarari. Tra le allieve, Maria Sofia Pizzati si è aggiudicata il primo posto in LC1, mentre in LC2 oro per Maya Pierini Proietti e argento per Viola Sabbatini (junior) e Anna Pezeshkifar (senior). Per la competizione a squadre, il gruppo formato da Cinelli, Di Domenico Gaia, Pierini Proietti e Pizzati ha conquistato l’oro con l’esercizio ai cerchi. Ottimo debutto anche per le ginnaste più giovani: Diana Capitani (oro alla palla), Amy Tagliaferri (doppio argento) e Giulia Micozzi (bronzo al cerchio). Sul podio con tutti gli esercizi anche le allieve Cinelli e Di Domenico Gaia e la junior Sophia Di Domenico.

Un percorso di crescita per le atlete

Oltre ai risultati, lo staff tecnico guidato da Arianna Girardi e Serena Sileoni ha sottolineato il progresso complessivo delle ginnaste, molte delle quali hanno aumentato il proprio livello rispetto alla passata stagione, passando dal settore promozionale ai livelli agonistici Silver FGI. L’obiettivo è consolidare il lavoro in palestra per affrontare al meglio le prossime competizioni. L’A.S.D. Arteritmica ringrazia gli sponsor che supportano l’attività della società e invita chiunque voglia contribuire alle prossime trasferte a contattare il numero 329 096 73 99.