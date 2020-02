Arteritmica Tarquinia protagonista nel weekend di gare appena concluso

Riceviamo e pubblichiamo

Altro weekend pieno di competizioni di ginnastica ritmica, nei giorni 8 e 9 febbraio, per l’Arteritmica Tarquinia. All’interno della cornice del Palaolimpic di Colleferro la società tarquiniese ha fatto il suo debutto ufficiale in campo federale: infatti fino allo scorso anno le atlete agoniste erano tesserate, per le gare F. G. I., con una società di Roma.

Nella giornata di sabato 8 sono scese in pedana le 7 ginnaste del livello Silver LA che hanno ben figurato nella competizione molto affollata. Nella categoria Allieve 1° fascia, le più piccole, Viola Sabbatini conquista un ottimo decimo posto. Nono posto per Maria Benedetti e decimo per Sofia Stefani nella categoria Allieve 2° fascia grazie ai buoni punteggi ottenuti a corpo libero e palla. Tra le Allieve 4° fascia Anna Giorgi guadagna il sesto posto mentre Flavia Lena si ferma al sedicesimo posto a causa dell’agitazione per la prima gara federale. Quinto posto, nella categoria Junior 1° fascia, per Giulia Ambrosiano che, senza gli errori, sarebbe stata sicuramente sul podio. Ha chiuso la gara silver LA Diletta Caoletti che si è aggiudicata il terzo posto nella categoria Senior 1° fascia.

Domenica 9 si è disputata la gara di livello superiore, Silver LB, alla quale hanno partecipato altre 7 ginnaste tarquiniesi. Nella categoria Allieve 3° fascia Maria Mosci, a causa di qualche errore al cerchio, si classifica quindicesima su trentanove. Ottavo posto per Valentina Breccia e dodicesimo per Veronica Mancini, contro più di trenta ginnaste, nella categoria Allieve 4° fascia. Quindicesimo posto, a causa di qualche errore al cerchio, anche per Chiara Perticarari nella categoria Junior 2° fascia. Sorprendente Medaglia di bronzo per Ambra Desini e settimo posto per Federica Timperi nella categoria Senior 1° fascia. Chiude la gara Lucrezia Filomeni che ottiene il secondo posto nella categoria Senior 2° fascia. Buone prove in campo federale anche per le ginnaste dei paesi limitrofi e della Toscana tesserate con l’Arteritmica.

Lo scorso weekend si è svolta anche la gara di livello pre-agonistico OPES ad Aprilia che ha visto la partecipazione, per l’Arteritmica, di Noemi Bernini e Giada Conversini. Bernini ha guadagnato l’oro al nastro e, insieme a Conversini, un altro oro nella coppia cerchi e l’argento in quella con fune e palla.

Le insegnanti, Arianna Girardi, Serena Sileoni e Laura Brizi, impegnate anche in altre competizioni come Giudici federali, si dicono più che soddisfatte per questo ingresso prorompente nel mondo federale, la maggior parte delle allieve infatti si è piazzata tra le prime migliori 10 ginnaste del Lazio in tutte le categorie.