Ascanio Celestini al Teatro Boni di Acquapendente l’11 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo

Ascanio Celestini al Teatro Boni di Acquapendente. Sabato 11 dicembre 2021 alle ore 21.00 grande appuntamento con la stagione diretta da Sandro Nardi: l’attore e autore romano porta in scena il suo nuovo spettacolo “Museo Pasolini”, che ha recentemente debuttato al Roma Europa Festival. Voci di Grazia Napoletano e Luigi Celidonio, musiche di Gianluca Casadei, suono di Andrea Pesce.

Come potrebbe essere un Museo Pier Paolo Pasolini? Secondo l’ICOM (International Council of Museums) le cinque funzioni di un museo sono: ricerca, acquisizione, conservazione, comunicazione, esposizione. A poca distanza dall’inizio delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pasolini, Ascanio Celestini guida lo spettatore in un ipotetico museo che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che lo ha conosciuto, a partire dalla sua prima poesia scritta nel 1929 a soli sette anni si compone partendo dalle domande: qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci ad acquisire da una collezione privata o pubblica o a recuperarlo da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui? E infine: in quale modo dobbiamo esporlo?

Considerato uno dei massimi rappresentanti dell’attuale teatro di narrazione, gli spettacoli di Celestini, preceduti da un approfondito lavoro di ricerca, hanno la forma di storie narrate in cui l’attore-autore assume il ruolo di filtro, con il suo racconto, tra spettatori e protagonisti della messa in scena.

La stagione del Boni prosegue domenica 12 dicembre (ore 17.30) con “La mia vita vorrei scriverla cantando”, concerto del duo Miriam Scarcello (voce) e Gennaro Venditto (chitarra). Un viaggio cantato e raccontato nel cuore di Napoli e della sua tradizione musicale popolare, a completamento di un’intensa settimana sul palcoscenico aquesiano.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass secondo le norme vigenti. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – www.vivaticket.com – 0763.733174 – 334.1615504.