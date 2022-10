Aspettando i Bootcamp, Giulia Di Capua da Tarquinia alla conquista di X-Factor: è la più giovane concorrente del talent

Emozione, adrenalina e un’esperienza indimenticabile che, ora, vivrà una nuova tappa: Giulia Di Capua, in arte iosonogiuls, da Tarquinia “sfida” X-Factor e lo fa essendo la più giovane tra le concorrenti dell’edizione 2022 del talent da cui sono passati, tra gli altri, artisti del calibro dei Maneskin, Marco Mengoni o Mahmood.

Un’avventura iniziata lo scorso maggio con i casting, a cui Giulia ha partecipato a Milano presentando “Ghiaccio”, il brano che emglio “racconta” il suo progetto discografico di cantautrice “indie/pop/rock” e che, proprio lo stesso giorno della messa in onda delle Auditions, è stato pubblicato otto l’etichetta discografica DMB Management di Rory Di Benedetto (autore multiplatino e vincitore di un Festival di Sanremo come autore nella Categoria Giovani) con distribuzione Artist First e selezionato nella playlist editoriale di Spotify tra le novità discografiche della settimana.

Come in molti, a Tarquinia e in tutta Italia, hanno visto in TV, la sedicenne tarquiniese ha superato questo primo step ottenendo i Sì di Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi, giudici di questa edizione del talent assieme a fedez, che invece ha opposto un No giudicando Giulia ancora troppo piccola. Ma al passaggio successivo delle “Room” la cantautrice ha convinto tutti e quattro i giudici con la sua personalissima performance del brano “Irene” dei Pinguini Tattici Nucleari proposto in una propria versione riarrangiata per l’occasione dal producer Giallo, approdando così ai Bootcamp che saranno trasmessi su Sky dal prossimo 6 ottobre.

Giulia, per ora, non può rilasciare dichiarazioni, ma papà Luca, che la accompagna in quanto minorenne durante questo percorso, racconta la grande emozione vissuta insieme a Giulia e l’adrenalina nell’affrontare un pubblico così numeroso – le esibizioni si svolgono all’Allianz Cloud di Milano – raccontando come la ragazza sia stata accolta con grande calore da tutto l’ambiente – staff, autori e concorrenti – e come stia vivendo un’esperienza molto forte e indimenticabile.

Giulia, dall’anno scorso, è entrata a far parte della RC Academy di Rosario Canale, anche lui autore multiplatino per artisti del calibro di Marco Mengoni, Lorenzo Fragola e Federica Carta.