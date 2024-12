“Aspettando il Natale… 2024”: l’Italian Brass Band a Tarquinia per il concerto di Natale del Lions Club

Una tradizione del Natale a Tarquinia: domenica 8 dicembre, alle ore 17, presso il teatro comunale “Rossella Falk”, la locale sezione del Lions Club propone il concerto solidale “Aspettando il Natale…”, in un’edizione 2024 che vedrà protagonista la prestigiosa Italian Brass Band, diretta dal maestro Giuseppe Saggio.

Il programma musicale spazierà dalla grande tradizione operistica italiana alle colonne sonore dei più celebri film, fino alle classiche musiche natalizie. L’evento è patrocinato dal Comune di Tarquinia e dall’Accademia Tarquinia Musicaa.

Un concerto per la solidarietà e il turismo inclusivo

L’iniziativa, come nelle precedenti occasione, affianca all’aspetto musicale un importante fine benefico: i fondi raccolti saranno infatti destinati all’associazione Archeobike & Tarkna Trekking per l’acquisto di una joelette, una speciale sedia a rotelle pensata per permettere alle persone con disabilità di partecipare ad escursioni e trekking in natura, favorendo un turismo inclusivo. “Operiamo nel sociale per rafforzare la comunità e sostenere le fasce più deboli – le parole di Roberta Ranucci, presidente del Lions Club Tarquinia e direttrice artistica dell’evento –. Ringrazio l’Amministrazione comunale per il supporto costante, anche in questa occasione”.

Un ensemble d’eccellenza e un repertorio unico

La Italian Brass Band, formazione di livello artistico altissimo composta da ottoni e percussioni secondo lo stile delle British-style Brass Band, vanta musicisti provenienti dai più prestigiosi conservatori e orchestre italiane. Diretta dal maestro Giuseppe Saggio, membro della Banda Musicale della Polizia di Stato e compositore premiato a livello nazionale, l’ensemble propone un repertorio che attraversa duecento anni di storia musicale, da Giuseppe Verdi a grandi maestri moderni come Ennio Morricone, John Williams, e Hans Zimmer. La partecipazione al concerto è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento posti, tramite l’ufficio informazioni turistiche al numero 0766 849 282.