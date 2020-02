Assistenti di volo con Emirates Airlines: ecco le date delle selezioni in Italia

Emirates Airlines è la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi con base a Dubai. Fa parte del The Emirates Group che è di proprietà del Governo di Dubai.

È la più grande compagnia del medio oriente, con più di 3.000 collegamenti settimanali operati dall’hub Aeroporto Internazionale di Dubai verso 161 destinazioni in 6 continenti. Ogni anno la compagnia organizza i Recruiting Days anche in Italia, in cui i candidati incontrano i responsabili delle Risorse Umane.

Selezioni Italiane

Ecco il calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day – selezioni Assistenti di Volo Emirates Airlines – in programma:

Calabria , Reggio Calabria – 16 febbraio

, Palermo – 18 febbraio Sardegna , Cagliari – 21 febbraio

, Milano – 18 marzo Trentino Alto Adige , Bolzano – 20 marzo

, Firenze – 23 marzo Lazio , Roma – 28 marzo

Requisiti minimi

Almeno 21 anni di età

Portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili

Altezza non inferiore a 160 cm;

Diploma di scuola superiore

Buone capacità di problem solving

Ottima conoscenza dell’inglese (scritta e parlata), la conoscenza di altre lingue è considerata un plus

Assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme

Capacità di lavorare in un team e di interagire con persone di culture diverse

Retribuzione

Lo stipendio si aggira intorno ai 2.000 euro al mese.

Benefit

reddito esentasse,

esentasse, alloggi condivisi gratuiti a Dubai,

condivisi gratuiti a Dubai, spostamenti gratis da e per il luogo di lavoro,

da e per il luogo di lavoro, copertura medica , dentistica,

, dentistica, sconti per lo shopping e le attività di svago a Dubai.

Le agevolazione di viaggio oltre per il personale Emirates è rivolto anche ai membri della famiglia.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, consultare il sito

I candidati dovranno presentarsi il giorno dell’evento muniti del curriculum vitae aggiornato e di una foto.

Guida alla candidatura

Per candidarti ai Recruiting Day è necessario iscriversi alle prossime selezioni che si svolgeranno in Italia, tramite il portale web dedicato alle carriere.