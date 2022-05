Atletica Alto Lazio a Rieti per i Campionati Regionali Assoluti

(g.m.) Rieti ha ospitato sabato 21 e domenica 22 maggio nell’impianto del Raul Guidobaldi, i Campionati regionali assoluti di atletica. Tanti gli atleti presenti, provenienti da tutte le società del Lazio che hanno dato vita a belle sfide per aggiudicarsi medaglia e maglia di campione regionale 2022, favoriti dalla splendida giornata che ha consentito il conseguimento di ottimi risultati e numerosissimi P.B. E’ stato così anche per gli atleti dell’Alto Lazio che approfittando dell’evento in programma hanno aggiunto punti preziosi ai fini della classifica dei campionati di società che vede attualmente al 5° posto i maschi ed al 7° posto le femmine. Su tutti le buone performance dei velocisti nella prima giornata di gare che con gli Juniores Matteo Cianchelli e Federico Ercoli si migliorano nettamente nei 400m. correndo rispettivamente in 51″38 e 51″51, Leonardo Bargagli corre in 49″89 e l’allieva Domiziana D’Ottavio in 1’00″36. Nei 100m. Giovanni Canta, Matteo Iannelli e Pietro Belcapo corrono in 11″55, 11″65 e 11″95. e sempre nei 100m. bene al femminile sia Karola Chiani che Roberta Infelli. Anita Santoni 1,40 nell’Alto, Giuseppe Guerra 35,92 nel Disco e la viterbese della Studentesca Rieti Andrea Milardi Elena Vergaro è 1^ delle Juniores nei 100Hs. con 14″83. Anche la seconda giornata di gare riserva buone sorprese per l’Alto Lazio che sale sul podio con Andrea Forti nel peso, bronzo con 11,16 e la 4x400m femminile che centra il minimo di partecipazione per i Campionati Italiani Allievi con Passamonti, Laurenti, Falesiedi e D’Ottavio, argento con 4’13″08. Leonardo Bargagli corre i 200m. in 22″68 e Giovanni Canta in 22″90, Loahjit Botticelli nel lungo realizza 6,19m. Erica Ciatti nell’asta salta a 2.90m. e 4,23 nel lungo per Carlotta Pecorari. Nei 400Hs. Domiziana D’Ottavio e Sara Passamonti corrono rispettivamente in 1’11″87 e 1’11″98 e Karola Chiani corre i 200m. in 31″01. Sfiora il minimo di partecipazione ai C.I. Aurora Falesiedi che si migliora negli 800m. correndo in prima serie in 2’23″15. (G.M.)