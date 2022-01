Atletica Alto Lazio e Finass Assicurazioni Atletica Viterbo a segno nella prima indoor del 2022 a Rieti

(g.m.) Rieti ha inaugurato il pistino coperto dopo i lavori che hanno ammodernato pista e coperture, con un fine settimana di gare intenso, per tutte le categorie. Alla manifestazione hanno preso parte ottenendo buoni risultati numerosi atleti dell’Atletica Alto Lazio che hanno voluto saggiare i miglioramenti tecnici del lungo periodo di preparazione insieme ai loro allenatori. Di particolare rilievo l’ottima prestazione ottenuta nella prova dei 60m. andata in scena domenica 16 gennaio da Lorenzo Ticconi che al primo anno della categoria Allievi esordisce con un ottimo 7”39 corso in batteria e subito dopo con il 3° posto nella finale riservata agli allievi, migliorandosi ancora con 7”37 (Il giorno precedente Lorenzo aveva già migliorato il suo P.B. nel Lungo saltando a 5,84m.). Non sono da meno nella velocità i compagni di squadra Riccardo Ticconi e Pietro Belcapo che corrono rispettivamente i 60m. in 7”71 e 7”77 e Sara Passamonti che si classifica 2^ nella finale dei 60Hs. con 10”69 (10”34 in batteria) e realizza 4,63m. nel Lungo. Bene nell’Asta Erica Ciatti che esordisce nella nuova stagione agonistica eguagliando il suo primato personale e provinciale saltando la misura di 2.80m. e bene anche la compagna di allenamento Elena Vergaro, quest’anno in prestito alla Studentesca Rieti Andrea Milardi e all’esordio nella categoria juniores, che ottiene il 2° posto in finale dei 60Hs. correndo in 9”11 e si ripete anche nei 60m. con il 4° posto in finale con 8”07 (8”03 in batteria e 1^ delle juniores). Nelle gare di sabato 15 esordio anche per il talentuoso cadetto della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo, Andrea Spiti che si mette in luce nei 60Hs. classificandosi al 2° posto con il tempo di 9”58.