Atletica Alto Lazio e Finass Atletica Viterbo a valanga nei Campionati Provinciali di Cross

(g.m.) Si sono svolti nel pomeriggio di sabato 29 gennaio a Viterbo, presso l’impianto del Campo Sportivo Scolastico a S.Barbara, i Campionati Provinciali di Cross per tutte le categorie federali, manifestazione che in passato ha visto sempre grandi adesioni di atleti e società, ma che negli ultimi anni anche a causa della pandemia da Coronavirus ha registrato un numero dei partecipanti molto ridotto. Proprio negli ultimi due giorni numerosissimi atleti dell’Atletica Alto Lazio e della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo hanno dovuto rinunciare mal volentieri alla gara a causa delle ultime contaminazioni registrate in ambienti scolastici ed è un vero peccato perché la situazione ha penalizzato soprattutto i più giovani, veramente entusiasti dell’attività dell’atletica. Le gare si sono svolte comunque regolarmente con la presenza di 53 atleti delle due società su un totale di 81 partecipanti di tutte le società della Tuscia. Nelle categorie Giovanili è la Finass Viterbo che domina quasi tutte le categorie con la vittoria nelle categorie M8 con Casini Matteo, M10 con Alessandro Fabretti, F5 con Bianca Fabretti, F8 con Giorgia Ingravallo e F10 con Stella Terzoli. Buoni i risultati anche negli M5 col 2° posto di GianLorenzo Mattielli e 3° di Gabriele Fosci; negli M8 con il 2° posto di Tommaso Iacobazzi e 3° di Guglielmo Alberti, negli M10 col 3° posto di Davide Giurini. Nella F5 3° posto di Rachele Carosi, nella F8 2° posto di Laura Bran e 3° posto di Rosa Maria Giorgi. Nella categoria Ragazze 2° posto di Claudia Iacomelli e 3° di Anna Campagnola, nei Ragazzi 2° posto di Filippo Arcangeli e 3° di Riccardo Calfapietra. Nelle Cadette vittoria per Sara Cianchelli e 2^ Michela Castagna, nei Cadetti 2° posto di Enrico Bossi e 3° posto per Simone Nicolardi. Passando alle gare delle categorie assolute, vittoria nelle Allieve per Aurore Falesiedi dell’Alto Lazio e vittoria anche tra gli Juniores/Promesse/Senior di un sempre più convincente Matteo Cianchelli. Si cimenta sempre per l’Alto Lazio nella categoria Master, alla prima esperienza di Cross, Umberto Citti che coglie un buon 2° posto.