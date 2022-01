Atletica, Elena Vergaro ancora in evidenza sui 60m. indoor a Rieti

(g.m.) Ancora in pista Elena Vergaro, alle prese con la seconda prova regionale indoor dell’anno, nella gara dei 60m. alla ricerca delle migliori condizioni atletiche in vista degli importanti appuntamenti agonistici a cui è attesa a breve con la disputa il 29 e 30 gennaio dei Campionati regionali, ed i prossimi Campionati Italiani di febbraio ad Ancona, dove sarà impegnata nella prova a lei più congeniale dei 60Hs. Le gare si sono svolte sabato 22 gennaio nel nuovissimo impianto coperto di Rieti, completamente rinnovato sia nella pista che nella copertura, dove si svolgeranno tutte le manifestazioni indoor regionali in programma nella nuova stagione agonistica 2022. Buoni i risultati ottenuti da Elena, quest’anno in prestito alla Studentesca Andrea Milardi, che ancora una volta accede alla finale assoluta con il 3°tempo ottenuto in batteria col crono di 8”13 per poi migliorarsi in finale con 8”08. per lei la 2^ posizione e 1^ delle Juniores. Esordio sempre sui 60m. dello Juniores 1° anno Federico Ercoli che corre la distanza con un discreto 7”49 ed Erica Ciatti che in attesa della disputa della prossima gara di Asta si cimenta anche lei nei 60m. ottenendo il crono di 9”13. Prossimo appuntamento per gli atleti dell’Alto Lazio come accennato, i campionati regionali indoor del 29/30 gennaio a Rieti mentre sabato 29 sono previsti a Viterbo presso il Campo Scuola, i campionati provinciali di cross che vedranno impegnati anche gli atleti delle categorie giovanili della Finass Assicurazioni atletica Viterbo.