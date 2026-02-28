Audizione per la Capitale derlla Cultura 2028, Etruskey: “In audizione abbiamo raccontato un territorio” – VIDEO

La DMO Etruskey interviene all’indomani dell’audizione presso il Ministero della Cultura per la candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028, sottolineando il valore collettivo del percorso intrapreso.

L’incontro con la Commissione non è stato soltanto un passaggio istituzionale, ma l’occasione per rappresentare un territorio nella sua interezza: una comunità ampia e coesa che, attraverso il dossier “La cultura è volo”, ha scelto di raccontarsi in modo unitario e consapevole.

A sostenere il progetto non è stata una singola città, ma una rete composta da dodici amministrazioni comunali che hanno condiviso una visione culturale integrata, superando i confini amministrativi in favore di un’alleanza fondata sulla cooperazione e sulla valorizzazione delle identità locali. La cultura, in questa prospettiva, viene intesa come bene collettivo e leva di sviluppo diffuso.

Accanto alle istituzioni, un ruolo determinante è stato svolto dal tessuto produttivo, dalle associazioni, dagli operatori culturali, dalle imprese turistiche, dai professionisti e dai cittadini che hanno contribuito attivamente alla costruzione della candidatura. Un percorso partecipato che ha rafforzato il senso di appartenenza e la consapevolezza del potenziale condiviso.

La partecipazione all’audizione, seguita da numerosi rappresentanti del territorio sia in presenza sia da remoto, ha confermato la maturità civica e l’attenzione verso un progetto percepito come patrimonio comune.

Qualunque sarà l’esito finale, la DMO Etruskey evidenzia come il percorso abbia già prodotto risultati concreti: relazioni istituzionali consolidate, nuove sinergie tra pubblico e privato, maggiore coesione territoriale e una visione strategica più definita.

La candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028 si configura così non solo come un obiettivo da raggiungere, ma come un processo capace di trasformare il modo in cui il territorio si percepisce, si organizza e si racconta.