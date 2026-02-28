Audizione per la Capitale derlla Cultura 2028, Montalto: “Un giorno importante sul concetto di cultura diffusa”

Venerdì 27 febbraio, presso il Ministero della Cultura a Roma, nella Sala Spadolini, il Comune di Montalto di Castro ha partecipato alla presentazione del progetto “La cultura è volo”, promosso insieme agli altri Comuni aderenti alla DMO Etruskey. La candidatura riguarda il territorio dell’Etruria Meridionale e vede Tarquinia nel ruolo di Comune capofila. “Un giorno importante – la nota social del Comune castrense – sul concetto di cultura diffusa e di sistema territoriale, che andrà oltre i singoli confini comunali per proporre un modello di gestione turistico-culturale integrata”.

“L’intento – continua il post – è quello di valorizzare l’identità etrusca e il patrimonio naturalistico e artistico dell’area, sfruttando la vicinanza strategica al porto di Civitavecchia e all’aeroporto di Fiumicino. Tra gli obiettivi c’è quello di trasformare il territorio in un “laboratorio a cielo aperto”: un progetto di programmazione per cultura e turismo con numerosi eventi previsti lungo l’arco dell’anno”.