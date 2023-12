Avis, che anno! A Tarquinia raccolte molte più sacche di sangue e plasma rispetto al 2022

Un risultato lusinghiero, frutto della generosità dei donatori tarquiniesi ma anche dell’impegno, serio e costante, dai volontari della sezione locale: si chiude con il sorriso il 2023 dell’AVIS di Tarquinia, grazie a un bilancio di donazioni che porta con sé risultati eccellenti.

Con le 26 sacche di sangue raccolte nell’ultima donazione di dicembre, infatti, sale a 339 il totale complessivo dei dodici mesi: ben 89 sacche più rispetto al numero raccolto lo scorso anno. Non solo: se questo +11% per quanto concerne la raccolta del sangue è già un ottimo riscontro, quasi clamoroso è l’aumento in termini di donazioni del plasma, con 104 sacche raccolte e un incremento rispetto al 2022 del 174%!

“Siamo lusingati e soddisfatti – dicono dalla sezione – e ci piace sottolineare questa crescita delle donazioni di plasma: ricordiamo che, con esso, si realizzano medicinali, per cui ha un’efficacia nel salvare vite forse anche superiore alla raccolta di sangue”.

Infine, bene anche la crescita della popolazione di donatori: 52 quelli aggiuntisi nel 2023, di cui 17 ragazzi delle scuole superiori. “Frutto della splendida collaborazione avviata con la dirigente scolastica Laura Piroli e la professoressa Cinzia Brandi”, sottolineano dal’AVIS.