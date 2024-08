BackToHogwarts: a Tarquinia il primo settembre prende vita la magia della saga di Harry Potter

Domenica primo settembre 2024 Tarquinia si prepara a vivere una giornata incantata con il ritorno di #BackToHogwarts, un evento imperdibile per tutti i fan di Harry Potter. Dopo il successo delle edizioni precedenti, lextra.news e la libreria caffè La Vita Nova sono pronti a ricreare la magica atmosfera della saga di JK Rowling, celebrando il giorno che segna la riapertura della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. La città si animerà di magia, offrendo un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini e trasformandosi in un luogo dove i personaggi e le storie di una delle più amate saghe della narrativa prendono vita.

Un viaggio magico tra Cerimonia di Smistamento e letture itineranti

La giornata magica avrà inizio alle 10 del mattino presso la libreria caffè La Vita Nova, in via Giosuè Carducci. Qui i partecipanti potranno vivere idealmente insieme l’attesa della partenza dell’Hogwarts Express dal Binario 9 e tre quarti. Alle 11, ci si trasferirà alla Biblioteca Comunale per uno dei momenti più attesi: la cerimonia di smistamento. Il Cappello Parlante sarà pronto a dividere grandi e piccini nelle quattro iconiche casate di Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso. Nel pomeriggio, alle 17:30, partirà uno spettacolo di lettura itinerante che attraverserà i luoghi più suggestivi di Tarquinia. Durante il percorso, i brani più significativi dei primi due volumi della saga faranno da filo conduttore, mentre una giuria premierà i costumi più originali con buoni per l’acquisto di libri.

Un weekend magico tra piatti, bevande e idee a tema

La magia di #BackToHogwarts non si limiterà solo a questo: durante la giornata, molte attività di Tarquinia proporranno pietanze, bevande e prodotti ispirati al mondo di Harry Potter. Un’occasione unica per i fan della saga di scoprire nuove interpretazioni culinarie e per chi non conosce ancora questo universo di avvicinarsi alla magia in modo divertente e gustoso. L’evento, organizzato da lextra.news e dalla libreria caffè La Vita Nova, con il patrocinio del Comune di Tarquinia e la collaborazione del Centro di Aggregazione Giovanile, promette di trasformare la città in un vero e proprio luogo magico. Per ulteriori informazioni, non dimenticate di visitare la pagina Instagram @lextra_news e preparatevi a vivere un weekend all’insegna della magia.