“Ballo, gioco e mi diverto”: al via a Montalto di Castro il Campus socio-educativo compartecipato dal Comune

Ieri mattina l’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha approvato la proposta e la decisione di compartecipare economicamente al progetto dell’ASD Sport Mix Due, denominato “Ballo gioco e mi diverto”.

«Si tratta – spiega l’assessore allo sport e alle politiche giovanili Giovanni Corona – di un campus estivo rivolto ai bambini in età compresa da 6 a 11 anni, all’insegna dello sport, della scoperta del territorio, dell’educazione musicale e ambientale, del divertimento e dell’inclusione sociale. Tutto ciò con la finalità ludico-ricreativa, in un’ottica di ripartenza delle attività volte a favorire l’uscita dall’emergenza sanitaria da Covid-19, di valorizzare e di diffondere in particolar modo la conoscenza di temi legati anche al ruolo educativo dello Sport nella preadolescenza e nel contesto territoriale».

Durante il campus verranno svolte sei tipologie di attività differenti: Hip Hop Dance, psicomotricità, giochi di squadra, attività con i cavalli, attività animale assistita con i cani, teoria e pratica musicale ed escursioni naturalistiche. Il progetto si svolgerà tra il palazzetto dello sport, lo stadio Martelli, lo stabilimento balneare il Cambusiero, il centro ippico Equivulci e la pineta comunale con la pista di pattinaggio adiacente il Garden Club.

«Avendo ritenuto la proposta valida e di grande interesse per i nostri piccoli residenti – aggiunge Corona – abbiamo deciso di compartecipare alla spesa per abbattere il costo della retta di alle famiglie.

Siamo convinti – conclude l’assessore – che con l’ausilio dei tanti professionisti che saranno coinvolti nel progetto (e per questo ringrazio anticipatamente Marco Cavalloro, Daniela Stefani, Vanessa Cerulli, Lavinia di Giorgio, Daniele Scarantino e Andrea Tardioli) i ragazzi che ne prenderanno parte avranno la possibilità di crescere sotto tutti i punti di vista, dall’inclusione sociale alla collaborazione reciproca, passando per l’educazione allo sport e ai valori ad esso legati».