Basket Pegaso, derby con vittoria a Civitavecchia: e venerdì sfida al vertice al Palazzetto

Un derby spettacolare, intenso e ben giocato: il Basket Pegaso Vivaio Zannoli Tarquinia conferma la testa della classifica, e lo fa portando a casa una vittoria complicata quanto foriera di entusiasmo sul campo dei “cugini” della Cestistica Civitavecchia.

Spettacolo e talento: il Pegaso vince 77 a 60

Se all’andata, al Palazzetto, per i gialloneri di coach Crocicchia era stata una marcia trionfale, sul parquet di Civitavecchia è stata battaglia agonistica e sportiva: ne è uscito un match bellissimo che gli ospiti hanno portato a casa grazie al maggior tasso tecnico uscito alla distanza. 60 a 77 il risultato finale, che allunga la striscia vincente del Pegaso.

Venerdì 7 la sfida di vertice al Palazzetto col Basket Primavalle

Ora altro big match: venerdì 7 febbraio al Palazzetto arriva infatti il Basket Primavalle, attualmente seconda in classifica, a meno due dal Pegaso. In un girone ancora incertissimo, con tante squadre in pochi punti, match come quello in programma valgono una bella fetta di stagione: ci si aspetta, perciò, il Palazzetto delle migliori occasioni, con l’ormai proverbiale pubblico giallonero a sostenere la squadra.