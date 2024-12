Basket Pegaso, in casa è una sentenza: vittoria in volata e 58 a 55 al Fiumicino

Un testa a testa sino al suono della sirena in un palazzetto infuocato: la sfida tra Basket Pegaso Vivai Zannoli Tarquinia e Supernova Fiumicino, terminata 58-55, chiude con la ciliegina sulla torta un anno di basket tarquiniese dal livello altissimo di passione!

Il match prenatalizio ha infatti messo di fronte due squadre con una filosofia di gioco simile, caratterizzata da alta intensità e difese solide, in un incontro che vedeva le due formazioni a pari punti in classifica e che si è confermato equilibrato e combattuto, ribadendo le ambizioni di entrambe. Parola chiave del match, equilibrio: solo nel terzo quarto in cui il Pegaso era riuscito a scavare un solco di 10 punti, ma gli ospiti sono stati bravi nel rimontare, arrivando persino a sorpassare i gialloneri di una lunghezza.

Finale deciso nei minuti conclusivi

La partita si è decisa negli ultimi due minuti, quando Adriano Galli ha segnato i punti fondamentali per il +3 finale dei padroni di casa. “Il pubblico, che non ci ha mai abbandonato in queste stagioni, è stato, la sera scorsa, protagonista assoluto: un Palazzetto pieno per quella che è stata una festa in tutti i sensi”, ha commentato il direttore sportivo Gianluigi Cialdi.

Prossimo impegno a Cerveteri

Per il Pegaso, il prossimo appuntamento sarà in trasferta contro Cerveteri, un’occasione per cercare di dare continuità ai risultati anche lontano da casa. La squadra punta a consolidare la propria posizione in classifica, approfittando anche degli scontri diretti tra le avversarie nella parte alta del girone.

Basket Pegaso: Bordi, Profumo 2, Cimò, Galli 10, Mangiola 12, Salsone 7, Pazzaglia, Massi, Olivieri, Bencini, Fraticelli 4, Sileoni 23. Coach: Crocicchia