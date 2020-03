Basket Pegaso Tarquinia, il punto sul campionato

Riceviamo e pubblichiamo

Il girone di qualificazione del campionato di promozione sta ormai volgendo al termine e il Basket Pegaso allenato da coach Luca di Carlo si trova saldamente in zona playoff, dopo la vittoria corsara di domenica sul campo di Tivoli.

Una partita maschia, rude, in cui gli etruschi hanno dovuto recuperare uno svantaggio di 10 punti maturato nella prima frazione di gioco, ma alla fine della quale hanno portato a casa la vittoria grazie ad una super difesa e al miglioramento delle percentuali dall’arco dei tre punti, vero punto di forza dell’attacco giallonero.

Nel momento più difficile della stagione, con tante defezioni nel roster, il gruppo si è compattato e ha inanellato una striscia di vittoria che gli ha permesso di conquistare il quarto posto in classifica. Una squadra formata da ragazzi e un paio di veterani, tra cui il capitano Gianluigi Cialdi, leader emotivo del gruppo che sta disputando la sua miglior stagione in carriera, soprattutto nella metacampo difensiva. I giovani, invece, nonostante le difficoltà di affrontare il primo campionato senior, quando sono stati chiamati in causa hanno risposto presente cogliendo l’occasione di mettersi in mostra e facendo notare un notevole margine di miglioramento.

Il prossimo appuntamento è fissato venerdì 6 marzo al palazzetto dello sport per la partita contro Lido di Roma, seconda in classifica. Il match sarà quindi un test molto importante per vedere dove può arrivare questa squadra, se si può pensare ad una promozione nella serie maggiore, la serie D, oppure un anno dove fare esperienza e crescere per tentare l’assalto negli anni successivi.