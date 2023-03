Basket Pegaso, una stagione fantastica: l’Under 19 volano alla seconda fase (come Prima squadra, Under 13 ed Esordienti!)

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo la prima squadra, anche gli under 19 del Basket Pegaso dopo una bellissima partita contro il Vigna Pia di Roma, ottengono il pass per la seconda fase regionale, dove incontreranno il Montesacro Roma, Il Palestrina e lo Scauri. Girone di ferro, ma ormai sono tutte squadre di altissimo livello quindi ogni partita sarà una battaglia sportiva.

Davanti a tribune stracolme con tanto di tamburi, trombe e striscioni gialloneri, i ragazzi di Fratricelli Massella e Del Monte hanno sofferto per quasi tutto l’incontro la difesa a zona dei romani, ma poi un paio di triple di Federico Cardinali e le solite fantastiche penetrazioni di Simone Fraticelli hanno scavato un piccolo divario portato poi fino alla fine del mach. Grandissima prova dei pivot Matteucci e Serafini ben coadiuvati dai play Bordi e Carmignani. Un bell’esordio anche per i due infortunati Di Carlo e Massi, fermi da circa un anno.

Gli under 19 vanno cosi a fare compagnia alla prima squadra e alle due squadre giovanili degli under 13 e degli esordienti anch’essi ammessi alla seconda fase dopo un campionato fantastico. La promozione affronterà a partire dal 14 aprile ben sei formazioni, alla fine di questo gironcino la prima verrà promossa in serie D. Saranno la Nuova Fox Roma, la Romana, la Gym Star di Roma,il Monterotondo, il St. Charles le avversarie della formazione tarquiniese targata Isam.

Gli under 13 invece dopo aver superato la Polisportiva Roma in una semifinale infuocata, se la vedranno in finale con la corrazzata Ladispoli. Gli esordienti, che hanno concluso la prima fase in prima posizione con dieci partite vinte su dieci incontri, stanno attendendo di conoscere le avversarie per provare a vincere il titolo regionale. Una stagione fantastica che è il frutto di un lavoro tecnico minuzioso e capillare da parte dello staff allenatori che fa della Pegaso una vera e propria accademia del basket giovanile laziale. Primo appuntamento quindi il 14 aprile per Tarquinia – Romana che aprirà le sfide promozione, nella speranza che il sesto uomo in campo, il nostro meraviglioso pubblico faccia ancora la differenza.