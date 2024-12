Basket Pegaso Vivai Zannoli, arriva la prima vittoria in trasferta: e venerdì big match in casa col Fiumicino

Prova maiuscola del Basket Pegaso Vivai Zannoli che, dopo le belle affermazioni in casa, trova la prima vittoria anche fuori casa e conferma le ambizioni per una stagione da protagonisti: sul campo del Civita Basket finisce 56 a 80 per i gialloneri di coach Crocicchia.

Ritmo alto e capacità di ripartire in contropiede: con quelle che sono le sue caratteristiche più peculiari i tarquiniesi hanno sin dal primo minuto condotto il match contro un avversario fisico che è stato quasi sistematicamente impedito di giocare a difesa schierata.

Man of the match Daniele Profumo, ma all’interno di un gruppo che ha messo in campo una prestazione di livello con tutti i componenti, nonostante la differenza di statura con alcuni degli avversari.

Con l’affermazione di Civita, per il Pegaso arriva la terza vittoria di fila, con uno score di quattro successi e due sconfitte: lo stesso del Fiumicino – con cui Tarquinia condivide la seconda posizione nel girone – che venerdì arriva a far visita al Palazzetto, un match prenatalizio per cui ci si attende un Palazzetto tutto esaurito.