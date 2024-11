Basket Pegaso Vivai Zannoli Tarquinia, vittoria travolgente nel derby contro la Cestistica Civitavecchia

Il Basket Pegaso Vivai Zannoli Tarquinia non delude le aspettative e si impone con autorità nel derby contro la Cestistica Civitavecchia, lasciandosi alle spalle l’amarezza per la sconfitta all’esordio della scorsa settimana. La voglia di cancellare il passo falso davanti al pubblico di casa rende ancora più elettrizzante il via alla stracittadina, forse troppo: nei primi minuti il Pegaso fatica a trovare distanze ed equilibri, ma mister Crocicchia tocca i tasti giusti, tattici e mentali, per imboccare la strada del gioco.

Un collettivo in crescita e un MVP decisivo

Il Pegaso cresce minuto dopo minuto, sostenuto da un Rogani in stato di grazia, premiato come MVP a fine gara. Tuttavia è il collettivo a fare la differenza, con i gialloneri che guadagnano sicurezza e costruiscono un vantaggio sempre più consistente. Già all’intervallo lungo la partita sembra decisa, con il Pegaso in netto controllo. Nella ripresa, gli innesti dalla panchina mantengono alto il livello di intensità, regalando al pubblico una serie di azioni difensive spettacolari e transizioni incisive che strappano applausi.

Prossima sfida in trasferta a Roma

Il risultato finale, 76 a 42, è un chiaro segnale della solidità della squadra, capace di andare a referto con quasi tutti i giocatori. Il successo dà slancio e fiducia per la prossima sfida, prevista nel weekend in trasferta contro il Basket Primavalle a Roma. Una settimana di lavoro in palestra servirà a consolidare i progressi mostrati e a prepararsi per mantenere alta la concentrazione e il ritmo anche lontano dalle mura amiche.