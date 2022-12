Bassano in Teverina, Christian Santoro eletto presidente del consiglio comunale dei giovani, Gianluca Mancinelli vice

Riceviamo dal Comune di Bassano in Teverina e pubblichiamo

Dopo le elezioni dello scorso 13 novembre, a Bassano in Teverina si è finalmente formato il consiglio comunale dei giovani.

Nella prima riunione, avvenuta nel pomeriggio di ieri, Christian Santoro è stato eletto presidente. Ad aiutarlo in questa nuova veste istituzionale sarà il vice presidente, indicato anche lui ieri pomeriggio, Gianluca Mancinelli.

L’idea dei ragazzi è quella di non perdere tempo e di mettersi subito alla prova. Il consiglio comunale dei giovani di Bassano in Teverina è infatti già al lavoro per organizzare alcune iniziative in occasione dell’imminente Natale e di altre festività del prossimo anno a partire dal Carnevale.

Quella del consiglio comunale dei giovani di Bassano in Teverina è un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di promuovere uno spazio di comunicazione costruttiva e profonda per i ragazzi, in modo da offrire loro la possibilità di discutere e realizzare progetti utili alla crescita della comunità.