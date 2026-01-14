Bassano in Teverina, conferenza su Cole Porter per il ciclo “La grande canzone americana”

Prosegue a Bassano in Teverina il ciclo di conferenze “La grande canzone americana”, a cura di Giuppi Paone, organizzato dall’Associazione Laboratorio Artistico Multimedia ETS in collaborazione con l’Associazione Sfera Vocale. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Bassano in Teverina e della Provincia di Viterbo.

Un incontro dedicato a Cole Porter

Il quarto appuntamento, dal titolo “Eleganza e leggerezza: Cole Porter”, è in programma domenica 18 gennaio alle ore 17 presso la Biblioteca comunale di Bassano in Teverina, con ingresso libero. L’incontro è dedicato alla figura di Cole Porter, tra i protagonisti della musica americana del Novecento, noto per aver raccontato nei suoi musical e nelle sue canzoni la vita degli anni Venti tra lusso, mondanità e ironia.

Tra Broadway e Hollywood

Attraverso immagini, filmati d’epoca e ascolti guidati, il pubblico sarà accompagnato in un percorso tra Broadway e Hollywood, alla scoperta di un autore capace di coniugare raffinatezza musicale e immediatezza narrativa. Le composizioni di Porter restituiscono un mondo brillante, ma affrontano con semplicità temi universali come l’amore, l’amicizia e la leggerezza del vivere, offrendo uno sguardo ancora attuale sulla cultura americana del primo Novecento.