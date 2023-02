Bassano in Teverina, presto i lavori di ristrutturazione completa del santuario della Madonna della Quercia

Riceviamo e pubblichiamo

Continua l’opera di riqualificazione e valorizzazione del santuario della Chiesa della Madonna della Quercia di Bassano in Teverina.

La Parrocchia Immacolata Concezione di Bassano in Teverina è infatti riuscita ad ottenere un importante finanziamento da 150mila euro per i beni culturali privati e vincolati, che verrà utilizzato per un completo restauro del santuario sito alla porta d’ingresso del paese.

I lavori partiranno a breve e permetteranno di restaurare internamente tutta la Chiesa della Madonna della Quercia e di recuperare l’alloggio attiguo. Non solo. Il progetto di riqualificazione prevede anche lavori di manutenzione straordinaria del grande parco esterno che circonda la Chiesa e di reimpianto delle siepi e delle alberature. Questo intervento, commissionato dalla Parrocchia, segue dunque quello di restauro del tetto realizzato dalla Comunità Episcopale Italiana.

Quello della Madonna della Quercia è un sito dall’inestimabile valore religioso e storico al quale i bassanesi sono molto devoti. La Chiesa, risalente al XVII secolo, è infatti circondata da una grande area verde che nel corso dell’anno ospita diverse manifestazioni sia di tipo religioso che popolare.

“Far tornare il sito della Madonna della Quercia al suo antico splendore è davvero un onore per noi – ha commentato Don Alfredo di Napoli, parroco di Bassano in Teverina -. Con questo dono alla comunità, la Parrocchia vuole dire ai bassanesi ‘noi ci siamo’. E non solo per le attività religiose. Noi ci siamo e volgiamo contribuire allo sviluppo di questo splendido paese”.

“A Don Alfredo di Napoli va il mio sincero ringraziamento da sindaco e da bassanese – ha commentato il primo cittadino di Bassano in Teverina Alessandro Romoli -. Fin dal suo arrivo in paese, l’amministrazione comunale ha instaurato con lui un bellissimo e proficuo rapporto di collaborazione e molti sono stati i progetti cui abbiamo dato vita insieme”.